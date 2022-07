Encerra hoje inscrições para estágio no Centro de Estudos de Línguas da Ufam

A atuação dos estagiários bolsistas pedagógicos será exercida entre agosto de 2022 e julho de 2023 de forma presencial e/ou remota e mediante a regência de turmas com aulas online e/ou presencial, com a possibilidade de turmas e/ou reuniões pedagógicas de forma híbrida.

Manaus/AM - As inscrições para seleção de estagiários bolsistas Pedagógicos no Centro de Estudos de Línguas, ligado a Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas (CEL/FLet/Ufam), terminam às 23h59 desta terça-feira (29) no Amazonas.

