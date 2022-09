Em sete meses, mais de 31 mil casos de malária são registrados no Amazonas

Manaus/AM - Com 31.839 casos de malária confirmados de janeiro a agosto deste ano no Amazonas, servidores de 9 municípios que lideram os índices estão participando, até a próxima sexta-feira (16), do Curso Básico de Epidemiologia Aplicada à Vigilância das Doenças Transmissíveis (CBEV), versão Malária, resultado de parceria entre o Ministério da Saúde (MS) e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Os municípios com os maiores índices de notificações de malária nesses oito meses foram São Gabriel da Cachoeira (4.150), Barcelos (3.846), Lábrea (2.048), Carauari (1.776), Santa Isabel do Rio Negro (1.572), Manaus (1.405), Coari (1.088), Tapauá (924), Tefé (810).

O objetivo do curso, realizado pela Coordenação-Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial (CGZV) do MS, é atualizar os conteúdos programáticos para capacitar os profissionais de saúde que atuam no controle e prevenção da malária e conta com a participação de oito municípios prioritários do estado, que são Manaus, Barcelos, Lábrea, Carauari, Santa Isabel do Rio Negro, Coari, Tapauá e Tefé.

O curso acontece no auditório da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM).