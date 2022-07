Eduardo Ribeiro e Ponta Negra terão shows do projeto ‘Arte Pela Cidade’

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realiza, neste domingo (24), em dois pontos da capital, zonas Sul e Oeste, mais uma intervenção do projeto multicultural “Arte Pela Cidade”. O evento gratuito segue até o final do mês de agosto.

A programação deste domingo, que conta com quatro atrações locais, inicia às 8h30 na feirinha da avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, com o Trio Nordestino, e segue até as 10h40 com o grupo Calçada.

Às 17h50, a Manauscult estará com o projeto multicultural no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste, com o grupo Vila da Barra e o cantor Cileno, até as 20h.

Ao todo, serão 45 dias de programação com 150 artistas de diversos segmentos, preparando a população para o maior festival de artes integradas do Norte, o #SouManaus Passo a Paço 2022.