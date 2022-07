Sem mortes, Amazonas registra 723 novos casos de Covid-19 em 24h

Manaus/AM - Nas últimas 24 horas, o Amazonas registrou 723 novos casos de Covid-19, totalizando 601.757 casos da doença no estado. Também conforme o boletim deste sábado (23), não há novas mortes pela doença, entretanto, foram registrados 3 óbitos após a data de ocorrência, elevando para 14.209 o total de óbitos pelo vírus no estado.

Municípios - Dos 601.757 casos confirmados no Amazonas até hoje (23), 300.508 são de Manaus (49,94%) e 301.249 do interior do estado (50, 06%).

Óbitos- Do total dos óbitos no estado, entre as vítimas em Manaus, há 9.726 confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com mortes pela doença confirmados até o momento, totalizando 4.483, resultando em 14.209 mortes pelo vírus no Amazonas.

Confira o boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS):