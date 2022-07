Inscrições para concurso da Marinha com salário de R$ 10 mil terminam nesta segunda-feira

A oferta é para graduados em Educação Física, Engenharia, Administração, Contabilidade e Economia. As inscrições devem ser feitas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br e a taxa custa R$ 140.

Manaus/AM – Encerra nesta segunda-feira (24), o prazo de inscrições para o concurso da Marinha que oferece 9 vagas para candidatos com ensino superior com salário de R$ R$ 10.935,40.

