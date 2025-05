Economia do Amazonas acelera com crescimento do PIB e empregos em alta

Manaus/AM – Foram anunciados nesta segunda-feira (20), pelo governador Wilson Lima, os avanços econômicos do Amazonas desde 2019, destacando o crescimento de 56% no PIB estadual e a expressiva geração de empregos formais no Polo Industrial de Manaus (PIM). O bom desempenho da arrecadação estadual também foi ressaltado.

Segundo o governador, esses resultados são reflexo das ações do Governo do Estado para fortalecer a economia. "De 2019 para cá, tivemos um crescimento significativo do nosso PIB, e a quantidade de empregos formais no Distrito Industrial saltou de 94 mil em 2020 para uma média de 130 mil hoje", afirmou Lima durante a assinatura do Termo de Credenciamento de empresas para o programa Amazonas Meu Lar.

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) aponta que, no primeiro trimestre de 2025, o Amazonas foi o segundo estado do Norte em geração de empregos formais, com 6,7 mil novos postos. O PIM, por sua vez, registrou um aumento de 37,2% na média mensal de empregos entre 2020 e 2025.

O Produto Interno Bruto do estado subiu de R$ 108,1 bilhões em 2019 para R$ 169,6 bilhões em 2024. A arrecadação estadual também cresceu 62%, passando de R$ 11,3 bilhões para R$ 18,3 bilhões no mesmo período.

Na mesma ocasião, o governador assinou o credenciamento de cinco empresas de construção civil para o programa Amazonas Meu Lar. A iniciativa disponibilizará 2.681 unidades habitacionais em 29 empreendimentos, com subsídios estaduais de até R$ 35 mil para famílias de baixa renda, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida.