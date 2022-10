Diagnóstico e tratamento precoce diminuem gravidade da hemofilia

Manaus/AM - O diagnóstico e o tratamento precoce da hemofilia diminuem a gravidade da doença em pacientes com o distúrbio, que é uma deficiência de substâncias ligadas à coagulação do sangue. Atualmente, a doença é o principal atendimento realizado na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), hoje com mais de 400 pacientes recebendo acompanhamento.

De acordo com levantamento da fundação, 402 pacientes estão em tratamento para a hemofilia na unidade. A maior parte do sexo masculino, visto que a doença é hereditária e acomete mais os homens pela ligação com o cromossomo X. Conforme a Federação Mundial de Hemofilia, o Brasil registra a quarta maior população de pacientes com hemofilia do mundo, cerca de 13 mil pessoas.

A hematologista do Hemoam, Suênia Araújo, explica que existem dois tipos de hemofilias identificadas: a do tipo A, quando a pessoa tem baixa atividade do fator VIII; e a do tipo B, quando há a ausência do fator IX da coagulação.

“Pode ser um sangramento espontâneo, qualquer força que o paciente faça ele sangra, por traumas. Geralmente aparecem hematomas muito grandes, sangramentos nas articulações que chamamos de 'hemartrose'. É uma doença crônica, uma doença para a vida toda e que infelizmente não tem cura”, explicou a especialista da fundação, destacando que exames de sangue podem determinar o nível de coagulação e dos fatores VIII e IX.

Tratamento

Ainda segundo Suênia, a Fundação Hemoam oferece o tratamento para pacientes diagnosticados com a doença, através da infusão dos fatores VIII e IX, e um acompanhamento multidisciplinar especificamente para pacientes hemofílicos realizados por profissionais de fisioterapia, odontologia, psicologia, ortopedia, entre outras áreas.

Profilaxia

A Fundação Hemoam, por meio do Ministério da Saúde, disponibiliza a profilaxia domiciliar para pacientes hemofílicos. O procedimento dá maior liberdade e qualidade de vida, permitindo a administração das doses de fator e o tratamento precoce de um eventual episódio hemorrágico.

O treinamento para a profilaxia domiciliar é dado por enfermeiros da fundação para pacientes adultos e pais de crianças que nasceram com o distúrbio. A hematologista destaca, ainda, que a fundação tem trabalhado para aquisição de novos medicamentos e almeja ampliar especialidades.