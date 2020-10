Defensoria Pública do Amazonas elege novo corregedor-geral

Manaus/AM - O defensor público Marco Aurélio Martins foi eleito por unanimidade corregedor-geral da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) para os próximos dois anos. A eleição, que é feita com votação dos membros do Conselho Superior da instituição, foi realizada por videoconferência na tarde desta segunda-feira (26), como medida de segurança para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Marco Aurélio terá como subcorregedores o defensor Vitor Kikuda e a defensora Karlla Queiroz. O mandato atual será concluído no dia 31 de outubro.

Marco Aurélio tem 15 anos de atuação como defensor público do Estado do Amazonas, já tendo atuado em Tefé e Itacoatiara, além de ter trabalhado em ações de atendimento e julgamentos em praticamente todos os municípios do interior. Desempenhou a função de defensor nas áreas Criminal, Cível, Infância e Juventude, Violência Doméstica e Família. Na administração da Defensoria Pública, ocupou os cargos de conselheiro eleito pela 1ª Classe de defensores, foi subcorregedor em sete mandatos de quatro corregedores-gerais e atualmente exerce a função de diretor de Apoio Jurídico e Assuntos Institucionais da Defensoria (Dajai).

"Ir para a Corregedoria é, para mim, hoje, uma grande alegria, porque tenho muito orgulho do que a Defensoria tem se transformado. A Defensoria é uma instituição que exala dialética e tudo em prol do assistido. Então, você trabalhar numa instituição onde os servidores, os membros, os colaboradores têm um vértice comum, que é o assistido, torna o trabalho mais alegre e, de uma certa forma, mais fácil também", disse o novo corregedor-geral.

Ao ser eleito, Marco Aurélio também ressaltou que, apesar de ter atuado como subcorregedor diversas vezes, espera promover modificações para a Corregedoria, com uma ligação maior com o Conselho Superior, com a administração e tendo os coordenadores do interior e de área como pontos de apoio para a evolução.