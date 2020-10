Codam avalia pauta com investimentos de R$ 869 milhões e 1,2 mil empregos

Manaus/AM – Investimentos da ordem de R$ 869 milhões, com projeção de abertura de 1.218 postos de trabalho, distribuídos por 33 projetos industriais, estão relacionados na pauta da 287ª reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam). A penúltima reunião em 2020 acontecerá inteiramente de modo virtual, na terça-feira (27), às 10h, pela plataforma Teams, somente para os conselheiros.

A todos os interessados, o evento será transmitido via canal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) no Youtube.

Um dos destaques da nova pauta é o projeto da Compal Eletronics, empresa de Taiwan, fabricante e desenvolvedora de produtos no segmento de notebooks, monitores, tablets e televisores.

A nova fábrica do grupo Compal no Polo Industrial de Manaus (PIM), a segunda fora da Ásia – a primeira está localizada em Jundiaí (SP) – deve demandar investimentos de R$ 353 milhões para a produção de placas de circuito impresso para bens de informática, com a contratação de 212 trabalhadores.

Outro destaque são os dois projetos de implantação da Elgin Industrial da Amazônia para a fabricação de um pacote de produtos, entre eles terminal de captura de dados, balança eletrônica, aparelho de autenticação e monitores de vídeos, entre outros itens. A empresa pretende investir pouco mais de R$ 82 milhões e abrir 70 novas vagas no mercado de trabalho.

No geral, a nova pauta do Codam reúne 14 projetos de implantação, 15 de diversificação e quatro de atualização. O maior volume de investimento está concentrado nos projetos de implantação, ou seja, novos empreendimentos, com um total de R$ 646 milhões, o que equivale a 42% de todos os recursos incluídos na pauta.





Histórico

A reunião anterior do Codam foi realizada no dia 26 de agosto, tendo aprovado um volume de investimentos de R$ 4,569 bilhões, o maior registrado em uma única pauta nos últimos quatro anos.

Os destaques da reunião foram os projetos da Samsung, o equivalente a 61,18% (R$ 2.795.261.943,13) do total daquele investimento, para a produção de fones de vídeo com sistemas inteligente de áudio e televisores com tela de cristal, e o projeto da Coimpa, estimado em R$ 1.248.258.504.16, que representou cerca de 27% do total de recursos previstos na pauta.