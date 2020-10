Curso de Enfermagem da UEA alcança nota máxima no Enade 2019

Manaus/AM – O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira (20/10), os Indicadores de Qualidade da Educação Superior do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2019 dos cursos avaliados em todo o Brasil. O curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) alcançou o conceito 5, nota máxima da avaliação.

Também obtiveram ótimas avaliações no exame os cursos da UEA de Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Farmácia e Odontologia, que alcançaram nota 4. Os cursos de Engenharia Química, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica obtiveram nota 3. Nesta edição, dos 8.368 cursos avaliados, apenas 510 atingiram a maior nota.

Em 2019, foram avaliadas as áreas relativas ao grau de bacharel: Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Zootecnia.

Tecnólogos

Já as áreas relativas ao grau de tecnólogo incluem: Tecnologia em Agronegócio, Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão Hospitalar, Tecnologia em Radiologia e Tecnologia em Segurança no Trabalho. Vale destacar que cada área é avaliada a cada três anos.

Certificação

Em 2017, o curso de Medicina da UEA recebeu o selo de acreditação do Sistema de Acreditação de Escolas Médicas (Saeme) do Conselho Federal de Medicina (CFM), por conta do esforço coletivo de docentes, técnicos-administrativos e discentes. Por isso, o reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, recebeu com consternação a nota 1 dada ao curso de Medicina em 2019. Ele destaca que, a direção da Escola Superior de Ciências da Saúde, a coordenação do curso de Medicina, todas as pró-reitorias e a representação discente da Medicina foram convocados para uma primeira reunião de análise de situação e definição de soluções a serem tomadas.

"Reforço minha insistência pessoal desde 2017 junto à coordenação e ao corpo docente do curso, no sentido de atender às recomendações do Saeme CFM ao momento da acreditação. Reafirmo minha confiança no corpo docente, técnico-administrativo e na qualidade do coletivo discente e tenho total certeza de que a UEA e o curso de Medicina farão o dever de casa com humildade, responsabilidade e senso de coletivo e reconduzirão o curso ao seu melhor desempenho acadêmico, institucional e social. Parabenizo o coletivo de cursos da UEA pelo desempenho muito satisfatório no Enade 2019", enfatizou.