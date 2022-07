Cresce em 50% número de eleitores de 16 e 17 anos no Amazonas, diz TRE

Manaus/AM - Enquanto o eleitora amazonense geral cresceu 9,5% em relação ao último pleito, ocorrido em 2018, o eleitorado do na faixa etária de 16 e 17 anos cresceu 50% no mesmo período, informou o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TER-AM), somando 58.984 eleitores, o que representa um incremento de quase 20 mil em relação a 2018.

Para a eleição deste ano, 2.647.748 amazonenses estão aptos a participar do pleito, somando 219 mil eleitores a mais do que há quatro anos, quando houve a eleição presidencial.

O aumento do número de eleitores nessa faixa etária foi atribuído à campanha do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com a participação de influenciadores digitais, artistas e políticos voltadas para essa faixa etária, disse a diretora-geral do TRE-AM, Júlia Labareda.

De acordo com ela, esse crescimento muito significativo é uma resposta muito importante a todas as campanhas realizados desde o início do ano, incentivando os adolescentes de 16 e 17 anos tirarem o título de eleitor.

No total, 9 mil urnas serão utilizadas durantes as eleições no estado, com a participação de mais de 30 mil mesários que atuarão em 7.900 seções.

O treinamento para o manuseio das urnas eletrônicas com os mesários vai ocorrer a partir de agosto e neste mês, as urnas começarão a ser encaminhadas aos municípios do interior do estado.

A diretora-geral do TRE-AM destacou a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas, dizendo desconhecer qualquer caso de fraude envolvendo a urna eletrônica no Brasil.

De acordo com ela, 21 urnas, de três seções, serão sorteadas, para que seja verificado o sistema no dia da eleição.

O sistema também está aberto para qualquer auditoria e em relação ao transporte das urnas, elas vão estar sempre acompanhadas por algum agente, seja das Forças Armadas ou da Polícia Militar.