Covid-19 causou morte de 122 crianças e adolescentes no Amazonas, diz FVS

Manaus/AM - Em meio à polêmica criada para liberação ou não da vacinação contra Covid-19 para crianças e adolescentes, a doença já causou a morte de 122 pessoas no Amazonas, na faixa etária de 5 a 19 anos, o equivalente a 0,3% dos casos, conforme mostram os dados do monitoramento da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

No total dessa faixa etária, foram registrados 45.595 casos de Covid-19, dos quais 2.222 foram hospitalizados. Há registros de casos em todos os 62 municípios amazonenses.

Especialistas têm usado as redes sociais e dado entrevista alertando que a forma assintomática da Covid-19 é mais comum entre crianças e adolescentes, que têm melhor prognóstico quando contaminados, mas elas não estão imunes, por isso a vacinação é indicada.

No último dia 16, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 nesse público, após avaliação técnica do pedido submetido pela farmacêutica no dia 12 de novembro.

O uso emergencial dessa vacina em crianças de 5 a 11 anos já foi autorizado nos Estados Unidos pelo FDA, órgão semelhante à Anvisa e também pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), na sigla em inglês).

No Brasil, uma polêmica foi criada após o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao contestar a indicação da Anvisa e ser acompanhado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nesse ínterim, os servidores da Anvisa passaram a receber ameaças de morte por conta da indicação.

FAIXA ETÁRIA

De acordo com os dados da FVS, na faixa etária de 5 anos, o Amazonas já registrou 11.966 casos de Covid-19, com 806 hospitalizações e 48 óbitos, o equivalente a 0,4% dos casos.

Na faixa etária de 5, foram 11.737 casos, com 846 hospitalizações e 45 óbitos, de 5 a 9 anos, foram 7.353 casos, com 505 hospitalizações e 20 óbitos, 0,3%. De 10 a 14 anos foram 9.218 casos, com 318 hospitalizações e 13 óbitos, o equivalente a 0,2% e na faixa etária de 15 a 19 anos, foram registrados 16.287 casos dos quais 553 foram hospitalizados e 44 chegaram a óbito, 0,3%.

Entre os municípios com maior número de casos, estão a capital, Manaus, com 3.254 casos, Ipixuna, 627 casos, Itacoatiara, com 543 casos, Parintins, com 421 casos, São Gabriel da Cachoeira, com 403 casos, Maraã, com 295, Manacapuru, com 284 casos, São Paulo de Olivença, 243 casos e Iranduba, 228 casos.

Os municípios com menor número de casos foram Itamarati, com 6, Juruá com 14, e Caapiranga, com 21 casos.