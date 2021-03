Covid-19: Amazonas anuncia compra de 1 milhão de doses da vacina Sputnik V

Manaus/AM - O governador Wilson Lima assinou, no início da noite desta segunda-feira (22), o contrato para compra de 1 milhão de doses da vacina Sputnik V, desenvolvida na Rússia, para o Amazonas. Os imunizantes chegarão entre abril e julho e a aquisição ocorre por meio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. A assinatura ocorreu após criteriosa análise do documento pela Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Em conjunto com Wilson Lima, os governadores dos estados do Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins – que compõem o Consórcio de Governadores – efetuaram tratativas para a compra dos imunizantes contra a Covid-19.

No total, o consórcio de estados fará a aquisição de 10 milhões de doses de forma alinhada com o Ministério da Saúde (MS), pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). Há um compromisso do Ministério da Saúde em pagar por essas doses. Caso isso ocorra, o Ministério da Saúde irá repassar as doses para o Programa Nacional de Imunização (PNI) e, consequentemente, as vacinas serão distribuídas igualitariamente em todos os estados.

Se o MS não pagar pela compra dos imunizantes, o Estado honrará com o compromisso de adquirir as vacinas, por R$ 76 milhões, e as doses virão para o Amazonas. Dessa forma, as doses serão empregadas na vacinação da população do Amazonas, de acordo com as orientações do PNI, que estabelece a imunização por grupos prioritários.

A aquisição das vacinas depende da liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).