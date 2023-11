COP 28: governador anuncia programa para combater desmatamento no Amazonas

Manaus/AM - O governador Wilson Lima anunciou, nesta quarta-feira (29), o Programa Amazonas 2030 para redução do desmatamento no estado, que será executado com recursos arrecadados a partir da venda de créditos de carbono. A estratégia será apresentada pelo Governo do Estado, pela primeira vez, na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que começa amanhã em Dubai, Emirados Árabes Unidos. A participação do governador no evento inclui encontros com organizações financeiras e potenciais investidores.

O objetivo central do Amazonas 2030, segundo Wilson Lima, é alcançar o desmatamento líquido zero no estado nos próximos seis anos com reforço de ações já em execução e com a implementação de novas medidas. Para isso, está em processo de criação o Programa Jurisdicional de REDD+ (sigla para Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação florestal) do Amazonas.

Para garantir o cumprimento dos objetivos do Amazonas 2030, o Governo do Estado espera arrecadar R$ 1 bilhão em 2024 com a venda de créditos de 809,6 milhões de toneladas de carbono equivalente (tCO2e) geradas a partir de reduções de emissões entre 2006-2015. O recurso financiará as propostas presentes no documento.

“Combater a pobreza, essa é nossa meta principal. Com pobreza não tem como você preservar o meio ambiente. Então, essas agendas que a gente tem feito e a agenda que a gente vai fazer agora na COP é importante para que aquilo que a gente tem aqui de ativo, como o crédito de carbono, floresta e recursos hídricos, eles possam se materializar em investimentos e que isso possa chegar na ponta“, destacou Wilson Lima.

Na agenda do governador do Amazonas na COP 28 também estão previstos eventos de interesse do Amazonas e da Amazônia, como debates, painéis e encontros com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); do Banco da Amazônia (Basa); do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); além de reuniões da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF) e do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.