Com alta de casos de covid, Boa Vista do Ramos fecha casas de shows no Amazonas

O município teve a maior alta de novos casos em novembro, mas não registrou nenhuma morte por covid. Para evitar a disseminação do vírus, a prefeitura divulgou as novas restrições que serão válidas por 10 dias.

A prefeitura de Boa Vista do Ramos, no interior do Amazonas, registrou um aumento de 13% nos casos de covid-19 e por isso determinou o fechamento de casas de show e boates para conter a doença.

