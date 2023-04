Com ajuda de Joana Darc, Agenor é autorizado a visitar capivara Filó no Ibama; vídeo

Joana fez uma live em seu perfil no Instagram e mostrou as condições em que os animais estão sendo mantidos dentro do Ibama.

Manaus/AM - Após o apelo da Deputada Joana Darc, na tarde deste sábado (29), Agenor conseguiu entrar no Ibama e visitar a capivara Filó. Após negociações, o animal foi entregue por vontade própria, porém de acordo com a deputada, o combinado não foi cumprido.

