Cleise Simas brilha como ser encantado e benzedeira na apresentação do Caprichoso

A concepção da “Majés” como um ser encantado permitiu à Rainha do Folclore explorar uma dimensão ainda mais profunda de sua personagem, unindo a magia do folclore à riqueza da cultura local.

A Rainha do Folclore do Boi Bumbá Caprichoso, Cleise Simas, item 8, protagonizou um dos momentos mais marcantes da apresentação do bumbá, emergindo como um ser encantado da floresta na figura típica “Majés”.

DEUSA! Cleise Simas, Rainha do Folclore (Item 9) do #BoiCaprichoso , evolui no Bumbódromo. Indumentária, simpatia, dinâmica de movimentos e beleza são critérios levados em conta na performance #FestivalDeParintins2025 pic.twitter.com/5C9LCCyeXn

