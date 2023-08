Cinco pessoas são indiciadas em operação contra desmatamento no Amazonas

Manaus/AM - Cinco pessoas foram indiciadas por crime ambiental, durante a Operação Curupira, da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), que visou o combate ao desmatamento em uma Área de Proteção Ambiental (APA) localizada na margem direita do Rio Negro. A operação aconteceu na última sexta-feira (11).

Conforme a delegada Juliana Viga, titular da Dema, a operação identificou três áreas que foram desmatadas irregularmente naquela região do Rio Negro. Essa região foi previamente mapeada com imagens áreas com o apoio do Dioa.

“Todas as equipes envolvidas na Operação Curupira realizaram incursões via terrestre e fluvial para identificação dos alvos. Na ocasião, apreendemos madeiras e motosserras, e cinco pessoas que estavam no local foram indiciadas por crime ambiental”, informou a delegada.