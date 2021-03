Cetam oferta mais de 6 mil vagas para cursos de qualificação

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abrirá, na próxima segunda-feira (08/03), inscrições para cursos de qualificação profissional em Manaus. Ao todo, serão 6.120 vagas, distribuídas entre 42 cursos diversos. O processo de inscrição será exclusivamente on-line, das 8h às 17h ou antes desse horário caso todas as vagas oferecidas tenham sido preenchidas.

O diretor-presidente do Cetam, Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto, ressalta a preocupação do Governo do Estado em continuar dando oportunidade de estudo à população, por meio da instituição. “Elaboramos um ‘Guia metodológico de ensino remoto’, lançado no último dia 15 de fevereiro, que ajudará os docentes nessa nova realidade que é o ensino remoto. O Guia possibilita o aprendizado sem oferecer risco ao aluno nesse momento crítico de pandemia da Covid-19”, explica.

Os interessados em conseguir uma vaga nas inscrições da próxima semana deverão acessar o edital no endereço https://cursos.cetam.am.gov.br e conferir, antecipadamente, a lista completa dos cursos, vagas e pré-requisitos exigidos. Os cursos ocorrerão nos três turnos (manhã, tarde e noite), com aulas inteiramente remotas (on-line), organizadas por coordenadores e instrutores das unidades descentralizadas localizadas na capital (seis Centros Estaduais de Convivência da Família, um Centro Estadual de Convivência do Idoso e mais o Centro Cultural Aníbal Beça), além das três unidades próprias do Cetam: as escolas Padre Estelio Dalison e Enfermeira Francisca Saavedra e o Instituto Benjamin Constant (IBC).

Inscrição – Após realizada a inscrição eletrônica, o candidato irá receber e-mail confirmando a vaga e com as orientações e prazos para o envio dos documentos à unidade para a qual candidatou-se ao curso. Ele deverá ficar atento aos requisitos do curso e enviar os documentos obrigatórios, junto ao formulário digital preenchido, para a unidade que irá oferecer o curso onde conseguiu a vaga.

No período de 9 a 12 de março, o aluno terá que acessar o e-mail de confirmação e clicar no link para confirmar sua vaga. Para preencher o formulário é necessário que tenha acesso a uma conta Google/Gmail. Os documentos exigidos devem ser enviados por e-mail, anexados a esse formulário.

Dia 15 de março estará disponível, no site do Cetam (https://www.cetam.am.gov.br), a lista de candidatos à vaga de espera, de acordo com o número de vagas não preenchidas na etapa de confirmação de inscrição. O candidato à vaga de espera será comunicado e orientado, via e-mail, e terá um dia para providenciar a os documentos digitalizados (formatos PDF, JPG OU PNG) para efetivar a inscrição até 16 de março. O início das aulas está marcado para o dia 22 de março, com previsão de término em 18 de maio.

Novos cursos voltados ao empreendedorismo e negócios on-line

Atento ao atual cenário de isolamento social, que resulta em mais tempo em casa, o Cetam traz algumas novidades nesse edital de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Entre as 42 oportunidades de qualificação oferecidas, destacam-se como novidade cursos voltados para as áreas de negócios, empreendedorismo, marketing e organização de eventos, todos com foco no ambiente digital e alinhados às limitações impostas durante a pandemia.

Um exemplo é o curso de “Marketing digital nas mídias sociais”, que foi estruturado para qualificar ou requalificar pessoas para a atuação em vendas on-line. O curso constitui uma oportunidade na qual o aluno poderá conhecer o perfil do novo consumidor e vislumbrar o potencial das redes sociais e mídias digitais, aprendendo a aplicar boas práticas que, efetivamente, auxiliem no incremento das vendas e dos negócios por meio da rede.

Outro curso que visa agregar valor à vida de muitos profissionais é o de “Educação digital”. Além de permitir a compreensão do conceito, processo de desenvolvimento e importância da educação digital no século XXI, a formação tem o objetivo de explorar algumas das diversas formas e ferramentas de ensino no formato remoto, como forma de prover instrumentos e estratégias para os profissionais que desejam dinamizar e enriquecer suas aulas e, consequentemente, o aprendizado dos estudantes que utilizam essa modalidade.

Além disso, outra grata surpresa está nos já tradicionais cursos de qualificação de Informática básica e avançada ofertados pelo Cetam. Responsáveis pela inclusão digital de milhares de jovens, adultos e idosos, eles tiveram suas bases curriculares novamente atualizadas. E, nessa edição, serão todos ofertados de forma remota, de acordo com as diretrizes, normas e orientações do novo “Guia metodológico para ensino remoto, lançado, de forma virtual, pelo Cetam, no último dia 15 de fevereiro.