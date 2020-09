Carro tumba do IML sofre acidente a caminho de remoção em Manaus

Manaus/AM - Um carro tumba do Instituto Médico Legal (IML) se envolveu em um acidente com um carro de passeio na manhã deste domingo (20), no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte.

O carro do IML estava a caminho de uma ocorrência e teria colido com o automóvel em um trecho de cruzamento entre as avenidas Sumaúma e Igarapé dos Passarinhos. Por sorte os danos foram apenas materiais e ninguém de se feriu.

Por conta dos veículos na pista, os motoristas tiveram que redobrar a atenção no local.