Confusão: Motorista é perseguido ao tentar fugir 2 vezes de blitz em Manaus

Manaus/AM - Um homem causou a maior confusão ao tentar escapar de uma blitz do Detran e da Polícia Militar, na avenida Castelo Branco, no bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul, na madrugada desse domingo (20).

Ele desobedeceu a ordem de parada, tentou empreender fuga do local e foi perseguido por um dos agentes que estava em uma motocicleta. O motorista foi alcançado e voltou pela contramão sendo escoltado pelo batedor, mas ao se aproximar do ponto de fiscalização, deu a volta e tentou fugir outra vez.

Uma nova perseguição aconteceu e no fim das contas, o homem acabou detido. A ação do Detran flagrou motoristas embriagados, sem habilitação e apreendeu vários veículos irregulares. Teve até fila de carros e motos para entrar no guincho-plataforma.