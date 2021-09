Caps e policlínicas em Manaus oferecem apoio para pessoas em sofrimento psíquico

Manaus/AM - Neste Setembro Amarelo, mês dedicado ao prevenção ao suicídio e valorização da vida, unidades que fazem parte da rede de Atenção Primária em Saúde (APS), como as unidades básicas, e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), estão oferecendo atendimento a pessoas em sofrimento psíquico.

Esses pontos de atenção contam com equipes multidisciplinares formadas por psicólogos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, profissionais de educação física, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, nutricionistas e outros, que realizam atividades em grupo e individualizadas, com o objetivo de acolher, ofertar tratamento e orientar os usuários que mostram sinais de sofrimento psíquico.

A psicóloga Hillene Freitas, da Gerência da Rede de Atenção Psicossocial da Semsa, reforça que o sofrimento emocional resulta dos vários aspectos, que atravessam o contexto pandêmico, como as inúmeras perdas e instabilidade vivenciadas pela população, o que favorece o desenvolvimento de quadros de estresse, ansiedade e depressão, que se manifestaram, inclusive, nos profissionais da linha de frente no enfrentamento à pandemia da Covid-19, como os trabalhadores da saúde e da segurança, que ficaram expostos ao desenvolvimento de agravos psicossociais.

Sinais

A depressão é uma condição psiquiátrica, caracterizada por um conjunto de sintomas, e costuma não apresentar causa aparente. O maior problema está em não reconhecer os sintomas e sinais da depressão, o que leva o paciente a demorar na busca pelo tratamento adequado, gerando agravos importantes ao quadro.

“Ao mesmo tempo, é preciso levar em consideração que se a pessoa apresenta um estado de desânimo causado por um evento significativo recente, como o término de um relacionamento ou a morte de um parente, é provável que esteja sofrendo de uma tristeza passageira, e não uma depressão”, esclarece a psicóloga.

Mas o diagnóstico só pode ser dado por um profissional de saúde. Portanto, ao suspeitar de depressão, a conduta correta é procurar o quanto antes o auxílio de um profissional. “Quanto mais cedo você diagnosticar, mais fácil e eficaz será o tratamento”, reforça.

Serviços

Em casos de tentativa de suicídio, o paciente deve ser encaminhado a um serviço de urgência (SPA ou hospital), a fim de receber atendimento imediato. Uma vez estabilizado o quadro clínico, o usuário deverá dirigir-se a um dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), conforme faixa etária. Nessas unidades, a pessoa passa por acolhimento com um profissional (Terapeuta de Referência) para definir o tipo de atendimento mais adequado para cada caso.

A partir daí, é construído juntamente com o paciente ou familiar o Projeto Terapêutico Singular (PTS), no qual constará a frequência e as atividades terapêuticas realizadas por uma equipe multidisciplinar, composta por: médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, profissional da educação física, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, dentre outros.

O atendimento poderá ser individual ou em grupo. Independentemente da complexidade do problema, os serviços dos Caps preveem um plano de ação personalizado, que tem como objetivo o acolhimento imediato a fim de auxiliar na melhora dos sintomas.

Unidades de atendimento psicossocial do município

Caps III Benjamim Matias Fernandes

(Adultos com transtornos mentais graves e persistentes)

Avenida Maneca Marques, nº 1.916 – Parque 10 de Novembro

Telefone - 98842-7414

Acolhimento (Primeiro atendimento) - segunda a sexta 8h às 18h

Caps AD III Dr. Afrânio Soares

(Adultos com problemas decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas)

Avenida Ephigênio Salles, nº 5, conjunto Jardim Espanha – Aleixo

Telefone - 98842-6663

Acolhimento (Primeiro atendimento) - segunda a sexta 8h às 18h

Capsi Leste (Crianças e adolescentes com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas e/ou com transtornos mentais e/ou autismo)

Avenida Adolfo Ducke, nº 1.221, conjunto Acariquara - Coroado

Telefone - 98842-4272

Funcionamento - segunda a sexta 7h às 17h

Capsi Sul (Crianças e adolescentes com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas e/ou com transtornos mentais e/ou autismo)

Rua Santa Catarina, nº 3 - Parque das Laranjeiras

Telefone - 98842-5899

A Prefeitura de Manaus dispõe também de unidades com atendimento psicológico, que funcionam com agendamento prévio

Policlínica Dr. José Antônio da Silva

Rua Aroeira, nº 55 - Monte das Oliveiras

Policlínica Ana Barreto

Avenida Grande Circular, nº 1.665 - Monte Sião

Policlínica Castelo Branco

Rua do Comércio, nº 42 - Parque 10 de Novembro

Policlínica Comandante Telles

Rua J, Etapa B, s/nº - São José II

Policlínica Djalma Batista

Rua 23 de Dezembro, s/nº - Compensa II