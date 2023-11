Candidatos usam barco para chegar a locais de prova do Enem no Amazonas

Manaus/AM - A seca dos rios no Amazonas, que já entrou para a história como a pior estiagem em 120 anos, não impediu que candidatos ribeirinhos fizessem a prova do Enem 2023 neste domingo (5). Muitos deles usaram barcos para chegarem aos locais das provas.

Na capital, foram cedidas 74 escolas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da Educação do Brasil (MEC), para a realização do exame. No interior do estado, as provas também foram aplicadas em 97 escolas da rede estadual.

“Durante todo o ano letivo, buscamos trabalhar, em sala de aula e em atividades extras, conteúdos pedagógicos voltados para os exames que esses alunos irão realizar este ano, inclusive o Enem e demais vestibulares. Desejo sucesso aos nossos alunos em mais essa etapa”, destacou a secretária executiva adjunta pedagógica da Secretaria de Educação, Arlete Mendonça.

O momento que antecipou o primeiro dia de aplicação das provas do Enem registrou um misto de emoções entre os estudantes. Alunos finalistas da Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) Senador Petrônio Portella, localizado na zona Centro-Oeste de Manaus, destacaram a preparação que tiveram em sala de aula e o comprometimento com os estudos ao longo do ano.

Para a aluna Bruna Thaís Gonçalves, o momento era de confiança. A jovem, que está realizando o Enem pela primeira vez, destacou as atividades preparatórias oferecidas pela escola, além da dedicação e horas de estudos com aulas extras. “Eu tive bastante apoio da escola durante a minha preparação para o vestibular. Tive apoio dos professores em sala de aula e aulas extras”, comentou a jovem que realizou a prova no Instituto de Educação do Amazonas (IEA), no Centro.

Estiagem histórica

No último dia 26, o nível do Rio Negro atingiu 12,70 metros, o menor nível em 120 anos. A seca prejudicou o abastecimento do Polo Industrial e de comunidades ribeirinhas no interior do Estado. Agora, neste mês, as águas dos rios já mostram indício do fim de seca, segundo órgãos competentes.