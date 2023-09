Câmara de Borba vai reconduzir Simão Peixoto ao cargo nesta sexta

O prefeito foi afastado por ser alvo de investigação do Ministério Público do Amazonas (MPAM) onde é apontando como suposto líder de organização criminosa que realizava fraudes em licitação.

Na última quarta-feira (6), por uma margem apertada de 4 votos a 3, o Pleno do TRF1 determinou o retorno imediato de Simão Peixoto à liderança do Executivo Municipal de Borba, após um afastamento que perdurou desde o dia 23 de maio.

Manaus/AM - A Câmara Municipal de Borba está programando uma Sessão Extraordinária às 19h desta sexta-feira (8) para proceder com a recondução de Simão Peixoto ao cargo de prefeito do Município. Essa ação segue a ordem judicial emitida pela desembargadora Maria do Carmo Cardoso, da 2ª Sessão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

