Prefeito de Borba Simão Peixoto se entrega à polícia em Manaus

Manaus/AM - O prefeito de Borba, Simão Peixoto, e a primeira-dama do município, Aldine Mirella de Souza, se entregaram à polícia nesta segunda-feira (29) na sede do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO), em Manaus. Ambos tiveram mandados de prisão expedidos na última terça-feira (23). Simão é suspeito de chefiar um esquema de fraude em licitação na prefeitura.

Simão Peixoto foi afastado do cargo e teve pedido de prisão expedido pelo desembargador João Simões, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

O prefeito foi alvo de operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Amazonas (MPAM). Além de Simão Peixoto, mais 10 pessoas foram alvos de mandados de prisão expedidos durante a operação. O grupo é suspeito de desviar R$ 29 milhões dos cofres públicos.