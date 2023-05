SES-AM participa de Conferência Estadual de Saúde

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) está participando da 9ª Conferência Estadual de Saúde (CoES) com o tema "Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia - Amanhã vai ser outro dia!".

Realizada a cada 4 anos, a Conferência Estadual de Saúde é dividida em três etapas, que envolvem debates, elaboração de ideias, votação e acompanhamento das propostas, e é considerada o maior evento de participação social na área da saúde. Durante o encontro, representantes da sociedade civil, profissionais e gestores do sistema de saúde discutem questões cruciais relacionadas ao setor.

O secretário da SES, Anoar Samad, em seu discurso de abertura, destacou a importância da realização deste evento. “As conferências estaduais de saúde são espaços democráticos de construções de políticas públicas de saúde. E a conferência de saúde do Amazonas com a participação de toda a sociedade civil representantes do governo, delegados de todas as regiões do Amazonas tem o intuito de debater e construir caminhos para que os princípios do Sistema Único de Saúde sejam e colocados em prática”

O objetivo é debater e construir caminhos para a implementação dos princípios do Sistema Único de Saúde. Os participantes abordarão diversos temas para melhorar os serviços de saúde prestados à população, propondo ideias, diretrizes e políticas públicas estaduais.

As propostas e ideias serão defendidas em nível nacional e as diretrizes e recomendações resultantes serão levadas para a Conferência Nacional de Saúde, que avalia a situação de saúde e propõe diretrizes para a política de saúde nos três níveis de gestão.

Durante o evento, serão eleitos 76 delegados que representarão o estado na etapa nacional. A participação de todos os profissionais envolvidos no sistema de saúde é fundamental para contribuir com a construção de uma saúde melhor e mais acessível para todos.