Prefeito de Borba Simão Peixoto é absolvido de acusação por quebra de decoro

Manaus/AM - A Câmara Municipal de Borba, no Amazonas, absolveu o prefeito afastado, Simão Peixoto, no processo de cassação que foi votado nesta quarta-feira (16). Ele foi preso suspeito de chefiar uma organização criminosa e atualmente responde em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica.

O processo de cassação de Peixoto foi aberto em junho deste ano após ele ser alvo da operação Garrote do Ministério Público do Amazonas, por suspeita de liderar um esquema de desvio de dinheiro do município em processos de licitação.

A defesa dele alegou que não há provas contra Simão e apontou a existência de documentos supostamente fraudados. Ele foi processado e julgado por quebra de decoro e os vereadores rejeitaram pedido, que foi declarado arquivado.

Os vereadores Pedro Paz (MDB), Edilson Batista (PP) e Tatiana Franco (PTB) votaram a favor da cassação do prefeito afastado. Já Cláudio do Zezão (PP), Jeremias da Cruz (Republicanos), Miguel Lima (DEM) e Jacimar Rebelo (Avante), votaram pela absolvição.

Houve duas abstenções de Rodrigo Pantoja (União) e Tadeu Linhares (PV).