Prefeitura contrata dupla sertaneja Léo & Raphael por R$ 250 mil para show no Amazonas

Essa é a segunda contratação de nível nacional divulgada em Apuí em menos de 24 horas. Na quarta-feira (16), a prefeitura também divulgou contrato com o cantor Mano Walter, no valor de R$ 250 mil.

O contrato foi firmado com a empresa Golfão Produção Artísticas Ltda, que representa a dupla sertaneja. O extrato do termo de contrato não especifica quando será realizado o show dos artistas, mas a prefeitura está se preparando para a realização da 34ª EXPOAP, que vai acontecer entre 31 de agosto e 3 de setembro.

Manaus/AM - A Prefeitura de Apuí, no interior do Amazonas, contratou a dupla sertaneja Léo & Raphael por R$ 250 mil para realizar um show no município. O contrato, assinado pelo prefeito Pedro Renato Frozzi, foi publicado no Diário Oficial dos Municípios desta quinta-feira (17).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.