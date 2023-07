Justiça Federal concede liberdade provisória à prefeito de Borba, Simão Peixoto

Na decisão do Juiz Federal Marllon Souza, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Peixoto e os outros presos investigados devem ser monitorados por tornozeleira eletrônica e estão proibidos de entrar nas dependências de qualquer órgão, repartição ou dependência física da prefeitura de Borba, pelo prazo de 180 dias.

Peixoto se entregou à polícia no dia 29 de maio. Ele é investigado por suspeita de comandar uma organização criminosa que realizava fraudes em licitações na Prefeitura de Borba, conforme investigação do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

