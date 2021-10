Bolsonaro participa da formatura de novos policiais militares em Manaus; veja vídeo

“É uma satisfação muito grande estar entre amigos, amigos de farda que têm Deus no coração e uma missão: defender todo cidadão do nosso estado do Amazonas. Formatura, eu já tive a minha, é um momento de satisfação, de alegria, é um momento de confraternização. Também relembrá-los das dificuldades do percurso e as dificuldades da formação e da formatura. Vocês merecem estar aqui. Vocês são os nossos irmãos de farda”, frisou o presidente.

Manaus/AM - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou da formatura de 404 novos policiais militares, na noite desta terça-feira (26) em Manaus. Os novos praças foram aprovados em concurso realizado em 2011 e o baile foi realizado no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, zona centro-sul.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.