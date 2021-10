Prazo de inscrição para residentes jurídicos da PGE-AM é prorrogado; veja

Manaus/AM - Bacharéis em Direito interessados em participar do processo seletivo que visa contratar os novos residentes jurídicos da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) vão ganhar um prazo a mais para se inscreverem no certame, pois a inscrição, que deveria se encerrar nesta terça-feira (26), foi prorrogado até a próxima quinta-feira (28).

As condições para as inscrições continuam as mesmas, ou seja, elas devem ser realizadas, exclusivamente, por meio da plataforma Google Forms, no link https://forms.gle/YT9v43f7ZzUq24uF6, em que o candidato deverá preencher corretamente o formulário e anexar a cédula de identidade, CPF e comprovante de pagamento.

A taxa de inscrição é de R$ 120, que pode ser paga por meio de pix, com a chave [email protected], depósito bancário ou Transferência Eletrônica Disponível (TED) na conta corrente n. 72.253-7, Agência 3739-7 do Banco Bradesco, em nome da Associação dos Procuradores do Estado do Amazonas, inscrita no CNPJ n. 04.8047950001-41. O comprovante de depósito ou transferência deve estar em nome do candidato. O prazo para solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição já se encerrou.

O VI Exame de Seleção para o Programa de Residência Jurídica da PGE-AM visa o preenchimento de 15 vagas, sendo três delas destinadas às pessoas com deficiência, além da formação de cadastro de reserva. Mais informações sobre o processo seletivo, podem ser encontradas no site da PGE-AM, www.pge.am.gov.br.