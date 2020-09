Banco de projetos da Alfredo da Matta já captou R$ 2 milhões

Manaus/AM - A Fundação Alfredo da Matta (Fuam), com o intuito de organizar ideias e propostas para melhoria na gestão, implantou em 2020 um banco de projetos, instrumento inovador na instituição para a captação de recursos financeiros. Já desde o ano passado, a instituição vem utilizando a dinâmica de trabalho da ferramenta, o que já gerou bons resultados, garantindo cerca de R$ 2 milhões em recursos oriundos de emendas parlamentares para o orçamento da Fuam. Os valores são destinados a projetos que vão desde a aquisição de medicamentos e equipamentos para a área de fisioterapia até projetos importantes como a digitalização de prontuários de pacientes. “Iniciamos nosso banco de projetos com as emendas parlamentares, trazendo mais recursos para a instituição, e no ano passado fomos muito felizes com nossas emendas: das propostas apresentadas, fomos contemplados com três emendas muito boas. Uma delas, por exemplo, vai garantir nosso abastecimento de medicamentos e materiais de laboratório até maio do próximo ano”, explica a chefe do Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças da Fuam, Maria Leide Barbosa, referindo-se a emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão, que nasceu de um projeto apresentado pela Fuam.

Elaboração dos projetos

Segundo Maria Leide, com a percepção das oportunidades que as emendas parlamentares impositivas podem gerar para instituições públicas na área da saúde, evidenciou-se a necessidade de ter projetos bem elaborados e estruturados de acordo com os critérios estabelecidos para que uma instituição pleiteie o recurso desta fonte.

Partindo deste ponto, a equipe de planejamento propôs a implantação de um banco de projetos que reunirá as principais demandas da instituição em forma de projetos, prontos para serem apresentados a possíveis parceiros e financiadores.

Os recursos de emendas parlamentares em favor da Fuam irão viabilizar ainda a implementação do Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (Siged) e do prontuário eletrônico em toda a instituição, com a aprovação de R$ 302 mil em verbas para a aquisição de computadores e servidor para a rede de informática, com novas máquinas para equipar recepções e consultórios.