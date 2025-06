Avião da Azul sofre pane em voo para Parintins e retorna a Manaus

Após o pouso, esperamos por cerca de 40 minutos enquanto a equipe de manutenção avaliava o ocorrido. Fomos então realocados em outra aeronave visivelmente mais nova, mais íntegra. A anterior, agora à distância, revelava sinais de desgaste. Segui viagem atenta, apreensiva. Com a cabeça já em Parintins, mas o corpo ainda digerindo o susto a 10 mil pés do chão.".

"Embarquei em uma aeronave de pequeno porte, partindo de Manaus rumo a Parintins às 20h30, com previsão de chegada na chamada ‘ilha da magia’ em 54 minutos. Cerca de dez minutos após a decolagem, o comandante nos alertou: uma das portas de emergência estava sofrendo pressão anormal, possivelmente devido a um encaixe incorreto. A aeronave estava desbalanceada. O aviso, dito com calma, carregava um peso maior, havia risco. Demos meia-volta em direção ao aeroporto Eduardo Gomes.

Apesar de ter conseguido prosseguir viagem, Estrela de Holanda relatou a apreensão que a acompanhou no restante do percurso.

A situação, explicada com calma, escondia a gravidade do problema: a aeronave estava desbalanceada, e o risco era real. Diante da ameaça, a decisão foi clara: meia-volta e retorno imediato ao aeroporto da capital amazonense.

O voo, que partiu do Aeroporto Eduardo Gomes às 20h30 com destino à "ilha da magia", teve um imprevisto que obrigou o piloto a retornar ao ponto de partida.

