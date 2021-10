Após 2h soterrado, trabalhador é resgatado com vida em Manaus

As duas vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar pela equipe do SAMU.

A equipe do Corpo de Bombeiros fez o trabalho de resgate com as duas vítimas. “Fizemos segurança do local realizarmos o trabalho e depois encaminhamos os homens para receberem atendimento médico. Vamos inspecionar o local para sabe se as pessoas ainda correm algum risco”, contou o tenente coronel Joselio Monteiro.

Manaus - O trabalhador de uma empresa de aterro foi resgatado com vida após ficar soterrado por duas horas na tarde desta terça-feira (5). O funcionário estava com um colega de trabalho escavando um barranco, que desmoronou. Ambos ficaram aterrados, um foi retirado pelos outros trabalhadores e outro ficou preso.

