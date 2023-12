Amazonenses se destacam no Mundial de Jiu-Jitsu Kids em São Paulo

“Essa foi a primeira vez que saí do Amazonas para competir em São Paulo e o resultado não poderia ter sido melhor, consegui me sagrar campeão mundial de jiu-jitsu na minha categoria. Agradeço em primeiro lugar a Deus e também sou grato ao Formando Campeões, que foi um programa que mudou minha vida”, falou Jonathan.

Jonathan Maxwel conquistou o primeiro lugar na categoria Infanto-Juvenil Faixa Branca Super-Pesado, superando Luiz Santos, de Ubatuba, cidade paulista. O atleta passou por momentos difíceis, recentemente perdeu a mãe e agora busca no esporte alcançar grandes resultados e superar as adversidades da vida. Para o jovem foi um momento de muita superação e gratidão vencer a competição.

Manaus/AM - Neste domingo (03), Jonathan Maxwel e Naiam Ferreira foram destaques no Mundial de jiu-Jitsu Kids 2023 e conquistaram ouro e prata, na competição realizada em São Paulo. Os atletas fazem parte do Projeto Formando Campeões coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.