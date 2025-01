Amazonas tem 12 casos de Mpox confirmados nos primeiros 28 dias do ano

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), divulga, nesta quarta-feira (29/01), o novo informe epidemiológico semanal da Mpox.

Esta edição do informe, que compreende o período de 1º a 28 de janeiro de 2025, apresenta 21 notificações, 12 casos confirmados e 9 descartados. Não há registro de óbito pela doença. Informações são atualizadas às quartas-feiras e disponíveis no site da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br).

Rede de assistência à saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) reforça que pessoas que apresentarem sintomas suspeitos, como febre, lesões na pele ou cansaço extremo, devem procurar atendimento médico imediatamente na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima do seu domicílio e seguir as orientações de isolamento, para prevenir a disseminação do vírus.

Quando necessário, os casos suspeitos são encaminhados às Unidades de Referência para realização de coleta de amostras. Gestantes, crianças e pacientes com lesões graves serão encaminhados à Fundação de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), em Manaus.

Medidas de prevenção

A prevenção do Mpox envolve cuidados com o contato próximo e ações preventivas específicas. Siga as seguintes orientações abaixo para reduzir o risco de infecção:

Evitar contato direto com lesões de pele, erupções cutâneas, crostas ou fluidos corporais de pessoas infectadas; lavar as mãos frequentemente com água e sabão, ou utilizar álcool em gel, especialmente após tocar superfícies compartilhadas ou estar em locais públicos; praticar sexo seguro, utilizando preservativo, e estar atento a sinais suspeitos em si mesmo ou no parceiro (a); manter a etiqueta respiratória, cobrindo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, para evitar a disseminação de partículas virais; usar máscaras de proteção respiratória em ambientes com alta probabilidade de transmissão, como locais fechados e mal ventilados; manter a higiene pessoal de forma rigorosa, garantindo a limpeza adequada do corpo e objetos de uso pessoal.