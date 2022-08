Amazonas registra segundo caso de varíola dos macacos nesta terça-feira

Manaus/AM - Foi confirmada nesta terça-feira (2), mas um caso de varíola dos macacos no Amazonas. A informação foi dada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES).

Com o novo registro, sobe para dois os casos, e os infectados são homens, com idades entre 25 e 40 anos, com histórico de viagens recentes ou contato com pessoas não residentes no estado.

Um terceiro homem também testou positivo, no entanto, por se tratar de um paciente que mora em outro estado do país, que está em Manaus a trabalho, a notificação será feita na cidade onde ele tem residência fixa, de acordo com orientações das autoridades nacionais em saúde.