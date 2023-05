Amazonas está à disposição para receber eventos pré-COP 30, diz Wilson Lima

Manaus/AM - O governador Wilson Lima se reuniu, na segunda-feira (29), em Brasília (DF), com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e colocou o estado do Amazonas à disposição para receber reuniões preparatórias para a realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que terá como sede a Amazônia brasileira, em novembro de 2025, em Belém (PA).

Wilson explicou que já conversou com o governador do Pará, Helder Barbalho, sobre a parceria para realização da COP 30, que reúne lideranças de governos, cientistas, organizações da sociedade civil e movimentos socioambientais de diversas regiões do mundo. Mauro Vieira agradeceu o governador pela disponibilidade.

No encontro com o ministro, Wilson Lima ressaltou, ainda, que Manaus e Belém são as duas maiores cidades da Amazônia brasileira e informou que uma reunião entre as equipes técnicas do Amazonas, do Pará e do Itamaraty será agendada para começar a preparar a estrutura para os encontros.

"Eu vim conversar com o ministro das Relações Exteriores para que a gente possa fazer a construção de eventos que possam ser realizados pré-COP no estado do Amazonas: as reuniões de trabalho, por exemplo, as reuniões preparatórias. Conversei com o governador Helder, do Pará, coloquei o estado do Amazonas também à disposição", destacou Wilson Lima.