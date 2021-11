Aluno de 16 anos morre após sofrer mal súbito em escola no Amazonas

Manaus/AM - O estudante Carlos Eduardo Amorim do Nascimento, de 16 anos, morreu depois de ter um mal súbito, nesta quarta-feira (03), na Escola Estadual de Tempo Integral Maria Izabel Ferreira Xavier Desterro e Silva, no município de Iranduba, no interior do Amazonas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), Carlos estava em aula quando teve um mal súbito. Os professores conseguiram reanimá-lo e ele foi levado ao Hospital Regional Hilda Freire, onde a equipe médica constatou a morte por infarto fulminante. Ele estudava há seis meses na escola, onde cursava a 2ª série do Ensino Médio. A família do aluno disse não saber de doenças pré-existentes.

Em nota, a Seduc informou que vai arcar com os custos funerários e os trâmites necessários. "A secretaria se solidariza imensamente e presta suas condolências à família, aos amigos e toda a comunidade escolar. A Secretaria de Educação deixa aqui seus votos de que cada um encontre conforto neste difícil momento da passagem de Carlos Eduardo", diz trecho do documento.