Ação contra a automutilação, depressão e suicídio é realizada no Amazonas

Amazonas - Cerca de 200 pessoas que sofrem ou já sofreram com a automutilação e depressão foram abordadas neste fim de semana e encaminhadas para apoio psicológico, assistência social, oração e outros serviços durante mais uma edição do “Basta Automutilação, Depressão e Suicídio”, que aconteceu no município de Iranduba, no Amazonas.

Para o pedreiro José Gomes de Brito, 56, o atendimento na ação do Basta foi muito importante. Conforme ele, a equipe da Frente Parlamentar Cristã o atendeu muito bem e o encaminhará para um abrigo.

“Eu estou separado da minha família, já criei todos meus filhos. Eu não sei se vou morrer hoje ou amanhã, pois tenho depressão, mas me trataram bem por aqui e acredito que vão me ajudar. Irei até a igreja”, explicou Brito.

Segundo a doméstica Lídia Pereira Farias, 43, o atendimento da Frente Parlamentar foi maravilhoso e atendeu todas as expectativas possíveis.

“As pessoas chegaram no momento certo para conversar comigo, principalmente, o psicólogo, o pastor e a moça que é a assistente social. Eu estava precisando conversar, as pessoas trouxeram paz para minha alma e força para continuar né? Eu já estava desistindo. Eu estava angustiada com muitas decepções, perda do meu pai, da minha irmã, minha melhor amiga e tudo isso me abalou muito. Essa abordagem veio na hora certa”, disse Farias, que se emocionou ao falar com a equipe multidisciplinar da Frente Parlamentar Cristã da Casa Legislativa do Amazonas.