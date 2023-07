Xande de Pilares e Uendel Pinheiro fazem show hoje em Manaus

O evento teve ingressos limitados. A organização abriu as vendas dos ingressos em pontos físicos, nas lojas Via Uno, localizadas nos shoppings Amazonas, Grande Circular, Manauara e Sumaúma, e pela internet.

Manaus/AM - Neste domingo (9), os cantores Xande de Pilares e Uendel Pinheiro fazem show juntos em Manaus primeira edição do Sambinha Prime. O evento marca a reinauguração da Casa Rayol, um local totalmente paradisíaco e que fará a diferença na hora do pôr do sol.

