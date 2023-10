Vanda Guedes lança carreira nacional em Manaus nesta quarta-feira

Manaus/AM - A cantora ‘’Vanda Guedes’’ escolheu a capital do Amazonas para lançar o seu mais novo álbum musical produzido no norte do País. VG aposta nos hits do momento como Xote, Pé de Serra, Forró Gingado dentre outros sucessos do momento. Vanda é natural do município de Codajás/AM e iniciou sua vida de cantora aos 9 anos e reside em Boa Vista (Roraima).

O lançamento do projeto ‘’VG na Estrada’’, acontecerá no próximo dia 4 de outubro no Coco Bambu, localizado Av. Coronel Teixeira, 5705 - Ponta Negra, Manaus. A partidas das 20h. A produção da cantora aposto num show com uma mega produção de palco e iluminação temática com interação durante todo o show.

VG é cantora profissional desde os 12 anos, mas começou aos nove, por influência de familiares. Apesar da pouca idade, já possuía um gosto musical avançado.

Vanda Passou por várias bandas tais como; Tamurá, Bandas de Boi-Bumbá logo em seguida resolveu seguir em carreira solo no Norte. Já são cinco anos de carreira. Mãe de três filhos e reside há 13 anos em Boa-Vista / Roraima, onde vai conquistar o Brasil.