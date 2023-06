'Vamos fazer um espetáculo vitorioso', afirma presidente do boi Caprichoso

O Povo Caprichoso brincou de boi nesta terça-feira, 20, na primeira noite de ensaio técnico no curral Zeca Xibelão. O bumbá prepara um espetáculo vitorioso para o 56° Festival Folclórico de Parintins e reuniu itens individuais e coletivos na preparação ao bicampeonato em 2023.

No ensaio técnico, presidência, diretoria, conselho de arte, artistas, coreógrafo e demais envolvidos na organização do espetáculo podem ordenar roteiro, cronometrar a apresentação, definir posicionamentos, alinhar momentos alegóricos e finalizar todo o processo de apresentação na arena do bumbódromo.

“É um momento muito importante, é um momento da gente testar tudo que nós pensamos, de medir, cronometrar, organizar, tirar a prova dos noves e saber se tudo que nós pensamos foi harmônico, deu no tempo certo e o resultado foi super positivo. É claro que muita coisa ficou reservado à arena, mas aquilo que tange a tempo, aquilo que tange a energia da galera com certeza a gente sai daqui com 99% do projeto já pronto para ir para arena. O restante são alguns detalhes técnicos que nós vamos executar para consolidar o nosso bicampeonato, se Deus quiser”, avalia o presidente do conselho de arte, Erick Nakanome.

O ensaio proporciona o contado direto do torcedor azul e branco com itens e artistas que criam e execução o espetáculo. Uma troca de energia fundamental para apresentar uma grande festa no bumbódromo. “Foi um ensaio maravilhoso e a galera interagiu muito bem com a gente isso é uma força primordial para nossa apresentação lá dentro do bumbódromo. Nosso boi vem muito grandioso e vem para ser campeão do festival”, disse o levantador de toadas, Patrick Araújo.

O presidente do Caprichoso, Jender Lobato, agradeceu a presença do torcedor Caprichoso que compareceu, brincou de boi e ainda ajudou os grupos de dança com a doação de alimentos. Segundo Jender, o Caprichoso prepara um grande espetáculo. “Fico muito feliz de saber que todo trabalho que nós desenvolvemos e planejamos desde o ano passado está sendo um sucesso. Eu, como torcedor Caprichoso acima de tudo, fiquei muito feliz pelo que nós apresentamos. Tenho certeza que amanhã nós faremos um ensaio ainda mais afinado”, assegurou.

Nesta quarta-feira, 21, o Caprichoso realiza o segundo ensaio técnico no curral Zeca Xibelão. O torcedor azulado é convidado a doar feijão ou macarrão que serão destinados aos grupos que compõem a apresentação do bumbá no Festival de Parintins.