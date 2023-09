Teatro, filmes e feiras: confira a agenda cultural deste fim de semana em Manaus

Manaus/AM - Neste fim de semana vai acontecer uma grande programação nos principais espaços culturais do Amazonas. Voltada para todos os públicos, a programação inclui exposições, espetáculos teatrais, mostra audiovisual e atividades de leitura. Confira a programação por espaço:

Teatro Amazonas

O Teatro Amazonas recebe nesta sexta-feira e no sábado (22 e 23), às 20h, o concerto “Amazing Tenors in Concert”. O evento apresenta três jovens e já renomados tenores interpretando músicas que marcaram a carreira de um dos maiores e mais populares tenores da história da música: Andrea Bocelli. Os ingressos estão à venda no site da ShopIngressos e na bilheteria do Teatro.

No domingo (24/09), às 11h, a casa de espetáculos recebe “Histórias de viajantes”, espetáculo que conta a aventura de Juvenal e Juvelino, dois amigos que embarcam em uma viagem pelo interior do Amazonas para fotografar as lendas do folclore brasileiro. Com classificação livre, os ingressos estão à venda no site da Shop Ingressos e na bilheteria do Teatro.

Ainda no domingo, às 19h, o Teatro apresenta o musical inclusivo “Pindorama: Uma viagem inclusiva na diversidade do folclore brasileiro”, promovido pelo Governo do Amazonas, em alusão ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro. Com entrada gratuita, o espetáculo é livre para todos os públicos.

Teatro da Instalação

Nesta sexta-feira (22), às 18h, a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) toma o palco do Teatro da Instalação com um concerto voltado aos clássicos cinematográficos e jogos infantis, iniciando a comemoração referente ao dia das crianças. O repertório conta com clássicos da Disney, Sítio do Pica-pau-amarelo e jogos como Super Mario, por exemplo. É um espetáculo para apreciar, se envolver e relembrar a infância. A entrada é gratuita.

Largo de São Sebastião

No Largo de São Sebastião, o público infantil pode aproveitar, no domingo (24), a programação do programa Mania de Ler, das 17h às 19h30. Com a participação da professora Eli Neuza Soares, o projeto conta com atividades de incentivo à leitura, como contação de histórias com origami e dinâmicas recreativas.

Para os amantes das artes visuais, a Galeria do Largo e a Casa das Artes estarão abertas, expondo mostras com temáticas urbanas e regionais. Os espaços funcionam das 15h às 20h.

Cineteatro Guarany

Em mais uma edição da Mostra de Cineastas Amazonenses, o Cineteatro Guarany apresenta, neste sábado (23), a partir das 18h30, uma programação com produções do cineasta Juan Lopes. A mostra conta com cinco curtas-metragens de suspense e terror. A exibição é aberta ao público, com classificação indicativa para maiores de 12 anos.

Palacete Provincial

No fim de semana, o Palacete Provincial apresenta a programação da 17ª Primavera de Museus, com exposições, palestras e performances temáticas. No sábado (23), o Museu de Numismática Bernardo Ramos recebe, às 9h, a palestra “Representações negras e indígenas nos quadrinhos brasileiros”, com Evaldo Vasconcelos, e às 10h, “Os primeiros habitantes e a arqueologia amazônica”, com Nogueira de Almeida.

A 10ª edição da Expo Mulher também faz parte da programação. Com o objetivo de fazer com que empreendedoras ampliem seus negócios, melhorando a qualidade de vida, o evento acontece nesta sexta-feira e no sábado (22 e 23), das 9h às 16h, no andar térreo do Palacete.

Museu do Seringal

Também incluída nas atividades da 17ª Primavera de Museus, na sexta-feira (22) será ministrada, das 14h às 16h, a palestra “Relatos de um seringueiro na Amazônia”, no auditório da Escola Municipal José Sobreiro do Nascimento, localizado na Comunidade de N. Sra. De Fátima, próximo ao Museu do Seringal Villa Paraíso.

Museu do Homem do Norte

A programação da Primavera de Museus se estende ao Museu do Homem do Norte, com a palestra “Novas (re)existências e trajetórias de indígenas e pessoas LGBT+”. O evento acontece nesta sexta-feira (22), às 10h, propondo uma reflexão acerca das atuais trajetórias indígenas e da comunidade LGBT+.

Bumbódromo de Parintins

Em mais uma edição da Feira de Cultura e Economia Criativa de Parintins, o Bumbódromo recebe, neste sábado (23/09), três atrações musicais para animar o público. A partir das 16h30, as apresentações ocorrem no Mirante do espaço cultural.

A programação conta com o show “Toques da Viola Caipira”, com Luiz Antonio Guerra, seguido de “No ritmo do Chorinho", com Amigos do Choro de Parintins e fechando com o show de bolero com a cantora Neida Teixeira. Além das atrações, a feira conta com painéis criativos, espaços gastronômicos e sessões de cinema, abrindo espaço para artistas e empreendedores locais.