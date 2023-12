Show de Roberta Miranda na Expoagro tem data confirmada

Manaus/AM - A 45ª edição da Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) começa na próxima terça-feira (5), e o Sesc confirmou nesta sexta-feira (1), que a cantora Roberta Miranda abrilhanta o primeiro dia do evento com um show gratuito, a partir das 21h, no Parque Multiuso Eurípedes Ferreira Lins, quilômetro 2 da BR-174.

Com um repertório que promete emocionar a todos contemplando os grandes sucessos da carreira da artista, como “Majestade o Sabiá”, “Meu Dengo”, “A Mulher em Mim”, “São Tantas Coisas” e “Vá com Deus”, o show também será voltado para a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão doados para as vítimas da estiagem no Estado.

Para a Diretora Regional do Sesc Amazonas, Adriana Nascimento, essa ação vai ao encontro de um dos propósitos da Expoagro que é criar espaços para os agricultores demonstrarem as formas de superação encontradas nesse período e mostrarem suas produções.

“Essa ação integra a mobilização que está sendo feita pelo Sesc Mesa Brasil através da campanha Sesc Solidário, sendo uma oportunidade e um convite para a população se juntar a nós nessa articulação, a fim de ajudar as pessoas que estão passando por esse momento difícil”, pontua a Diretora.

Realizado pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), o evento é aberto ao público com entrada gratuita. Os interessados em contribuir com 1 kg de alimento podem procurar o ponto de coleta do Mesa Brasil disponível no show para entregar sua doação.