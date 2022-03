Sambas e toadas agitam Feijoada Salgueirense em Manaus

Manaus/AM - Quando termina a temporada carnavalesca, começa a temporada bovina. E com esse pensamento, no próximo dia 3 de abril, domingo, a partir das 11h, a Parintina Entretenimento realiza a Feijoada Salgueirense, no Centro de Convenções Studio 5.

Os passaportes para o evento já estão à venda nas lojas Adji, no Manauara e Amazonas Shoppings; e na Beciltur, do Porto de Manaus. Os preços são promocionais para grupos e custam R$ 400 (mesa para quatro lugares com camisa e feijoada), R$ 1.800 (camarote para 10 pessoas com camisa e feijoada).

Já os acessos individuais como, camisa e uma vaga mesa com a feijoada saem por R$ 100, e o ingresso VIP, sem acesso a feijoada e sem camisa custa R$ 50.

O evento terá como atração o Quinho do Salgueiro, as baterias das escolas de samba Reino Unido da Liberdade e Aparecida, Micael, Grupo Estrela. Nos intervalos, a DJ Layla Abreu anima o público com as melhores músicas da atualidade.

Para representar as toadas, duas grandes atrações, os cantores Sebastião Junior e Edmundo Oran. Eles vão mostrar toda a rivalidade de Garantido e Caprichoso. Sebastião apresentará um show com grandes os melhores hits do boi vermelho e a sua tradicional contagem regressiva, que levará o público ao delírio.

Já Edmundo Oran, que defende o boi da cor azul, não vai deixar essa disputa barata, ele vai levar ao Studio 5, um show com grandes sucessos do Festival Folclórico.

Com a retomada gradativa dos eventos, a Parintina Entretenimento manterá a cobrança da apresentação da comprovação de vacinação contra a Covid-19 com dose única ou três doses completas do esquema vacinal.

Melhores informações e reservas podem ser realizadas pelos contatos: (92) 98418-6538 ou 99140-6617.