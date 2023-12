Programação da 'Parada Natalina' desta quarta é divulgada em Manaus; veja

A "Parada Natalina" contará com personagens vivos, carros alegóricos natalinos e fanfarra, cada um levando um toque especial de alegria e diversão, desfilando, espalhando a magia e o encanto do Natal das Águas. Até o momento, a "Parada Natalina" já percorreu seis zonas de Manaus.

Manaus/AM - O percurso da "Parada Natalina, desta quarta-feira (20), começará na praça Jorge Teixeira 1ª etapa, rua dos Lírios (ao lado da praça), rua das Papoulas, avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, avenida Itaúba, retorno na Alecrim, avenida Tambaqui, rua Jacaré, avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, avenida Itaúba, avenida Autaz Mirim (sentido Cidade de Deus), avenida Nossa Senhora da Conceição, avenida Margarita (Jardim Botânico), avenida Curaçao, avenida Monsenhor Amâncio de Miranda, avenida Dom Jackson Damasceno (retorno na igreja), bola do João Paulo, retorno na avenida Governador José Lindoso, avenida 7 de Maio, avenida Torquato Tapajós, retorno no posto Atem e finaliza na avenida Peixe Cavalo.

