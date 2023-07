Nattan, Joelma e Tarcísio do Acordeon agitam Festa do Cupuaçu 2023

Manaus/AM - A programação da Festa do Cupuaçu 2023 acabou de ser divulgada pela prefeitura de Presidente Figueiredo. O evento tem acesso gratuito, vai acontecer em diferentes espaços culturais no município e conta com shows de Joelma, Nattan, Tarcísio do Acordeon, Léo Magalhães, DJ May Seven, entre outros.

Confira programação da Festa do Cupuaçu 2023:

28/07 Sexta

Local: Praça da Cultura

19h - Lucas Dourado

20h30 - Dilson Brito

22h - Black Playboy

DJ Junior JP nos intervalos

Local: Praça da Vitória

19h - Luiza Castro

20h - Coral Cênico Municipal Vozes das Cachoeiras

20h30 - Lerdia do Cupuaçu

21h - Desfile Rainha do Cupuaçu' - traje típico

22h30 - David Assayag e Edmundo Oran - Desafio dos Bumbás

0h30 - John Veiga

02h - Joelma

DJ Jaironos intervalos.

29/07 Sábado

Local: Urubuí

10h - Frente de Casa

11h - Afonsinho Linhares

12h - Renatinho e Cileno

14h - Meu Xodó

16h - George Japa

DJ Layla Abreu nos intervalos

Local: Praça da Cultura

19h- As Patroas

20h30 - Lobinho e Banda

22h - Arlindo Neto

DJ Ney nos intervalos

Local: Praça da Vitória

20h - Douglas Lahan

21h - Desfile Rainha do Cupuaçu'

22h30 - Maykinho Feras do Forró

00h Nattan (atração nacional)

2h - Tarcísio do Acordeon (atração nacional)

DJ - Pedro Diaz nos intervalos.

30/07 Domingo

Local: Urubuí

10h - Canto da Mata

11h30 - Uendel Pinheiro

13h30 - Guto Lima

15h30 - DJ May Seven

16h30 - Léo Magalhães (atração nacional)

