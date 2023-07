Manaus terá exposição de carros antigos neste domingo

Manaus/AM - Os amantes de carros antigos tem uma nova programação neste domingo (9) em Manaus. Uma exposição com cerca de 200 veículos de modelos variados, como Opala, Fusca, Mercedes, Kombi, Chevette, Omega, entre outros, será realizada no Amazonas Shopping, a partir das 17h, no G1 do Edifício Garagem. A exposição faz parte da programação do projeto “Domingou”.

