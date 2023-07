‘Huma/’ tem apresentação no Parque dos Bilhares em Manaus neste sábado

Manaus/AM - A antepenúltima apresentação da peça "Huma/" acontece no Parque dos Bilhares, neste sábado (8). Essas récitas exclusivas fazem parte da temporada de pré-estreia do espetáculo, que terá mais uma apresentação no próximo dia 16 (domingo) e encerrará com uma sessão especial no dia 22 (sábado) de julho, às 15h30.

Os ingressos estão à venda somente no local do evento, com preços de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Para garantir seu lugar, dirija-se ao estacionamento que dá acesso ao anfiteatro e à pista de patins do Parque dos Bilhares até, no máximo, 15h15. Lá, uma equipe do espetáculo estará pronta para recebê-lo e guiá-lo até o local exato da montagem dentro do parque.

Sobre a peça

"Huma/" conta com a talentosa atuação de Leo Scantbelruy, sob a direção e dramaturgia de Francisco Rider. A preparação é de responsabilidade de Koia Refkalefsky, os figurinos são assinados por Preta Scantbelruy, Ana Carolina Souza auxilia na produção, e Robert Coelho registra em fotos e vídeos esse momento memorável.

"Huma/" é uma obra teatral que mergulha no universo de uma mulher isolada em um "mundo-peste", que vai além do aspecto biológico, explorando principalmente as políticas de morte que nos consomem diariamente. Nas palavras do autor, "mundo-peste" é uma metáfora para todas as formas de violência, agressão, preconceito e fobia direcionadas a corpos considerados "indesejados" pelos padrões normativos. A personagem Huma decide romper com o confinamento e se lança nas ruas, enfrentando os vírus invisíveis da peste. Como uma mulher-cidadã que cresceu durante a ditadura civil-militar (1964 a 1984), ela se manifesta.